Culleredo licita la gestión de los cursos deportivos y culturales

El Ayuntamiento de Culleredo ha sacado a licitación el servicio para gestionar las escuelas deportivas y culturales para este curso por 307.351 euros, con posibilidad de prórroga para el próximo año.

Entre las actividades que la nueva concesionaria tendrá que hacerse cargo están cursos para swing, baile de salón, óleo, informática, inglés, guitarra, o patchwork. Culleredo también organiza para los escolares clases de diseño de videojuegos y los talleres de Cullerchef.

Las actividades deportivas que tendrá que organizar la nueva concesionaria incluyen marcha nórdica, yoga, pilates, gimnasia o un ritmoZUM fitness, para los adulto y patinaje, psicomotricidad o gimnasia rítmica para los niños.

Los pliegos del contrato apuntan que el personal debe de estar formado por un director de tiempo libre, que trabaje como coordinador, además de 20 monitores para las clases culturales y otros 20 para las deportivas. El Ayuntamiento exigirá también determinados perfiles con experiencia y formación acreditada.

Estas escuelas dan servicio a unas 1.700 personas en la localidad. Los interesados podrán inscribirse en la sede electrónica hasta el próximo 17 de septiembre. El 22 se realizará el sorteo de aquellas con más demanda que plazas y el 23 se publicarán las listas para poder efectuar la matrícula del 24 al 30.