Un danzacuento para los más pequeños en Arteixo
Arteixo
El Concello de Arteixo organiza una nueva actuación para público infantil en la Capela do Balneario este viernes 12 de septiembre a las 18.30 horas: Viaxando con anduriñas: Ritmos na selva.
El danzacuentos narra la historia sigue las aventuras de dos golondrinas que se lanzan a descubrir el mundo. Los interesados tendrán que recoger la invitación en la Capela.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Richard Gere compra una mansión de 10 millones en Oleiros
- Solo nueve pisos libres en la promoción con vistas al castillo de Santa Cruz
- Los comerciantes piden «dar una vuelta» a las ferias de Sada
- Vecinos urgen aceras en la AC-400: «No hay ni arcén en la mayoría de tramos»
- El club de atletismo de Sada recurre al mecenazgo para lograr una pista que dé servicio a toda la comarca
- La infancia mueve ficha por el patrimonio de Sada
- Carral celebra el pleno de la moción de censura en O Espiño
- Aval judicial a los sueldos y delegaciones del gobierno de la moción de censura de Sada