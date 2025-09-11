Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un danzacuento para los más pequeños en Arteixo

RAC

Arteixo

El Concello de Arteixo organiza una nueva actuación para público infantil en la Capela do Balneario este viernes 12 de septiembre a las 18.30 horas: Viaxando con anduriñas: Ritmos na selva.

El danzacuentos narra la historia sigue las aventuras de dos golondrinas que se lanzan a descubrir el mundo. Los interesados tendrán que recoger la invitación en la Capela.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents