Un danzacuento para los más pequeños en Arteixo

El Concello de Arteixo organiza una nueva actuación para público infantil en la Capela do Balneario este viernes 12 de septiembre a las 18.30 horas: Viaxando con anduriñas: Ritmos na selva.

El danzacuentos narra la historia sigue las aventuras de dos golondrinas que se lanzan a descubrir el mundo. Los interesados tendrán que recoger la invitación en la Capela.