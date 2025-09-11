Familias de Curtis exigen mejoras en el transporte escolar

El curso arranca otro año más en Curtis con quejas por carencias en el transporte escolar. Familias denuncias que cerca de 25 alumnos del instituto se quedan en tierra en la zona de Teixeiro por la falta de espacio en el autobús, lo que les obliga a depender de vehículos privado.

Las familias afirman que se trata de un problema que se repite desde hace cinco y critican a la Consellería de Educación por obligar al alumnado de los ciclos formativos o Bachillerato a utilizar el transporte público convencional, que se llena antes de completar el recorrido, en lugar de fletar un bus exclusivo para los escolares.

El año pasado, apuntan, el problema se solucionó porque el Concello de Sobrado puso un taxi para garantizar que los matriculados en el IES de su municipio llegasen a clase. «Este año no basta con eso porque el número de alumnos aumentó», apuntan los afectados, que relatan que esta situación les obliga a pedir permisos en sus trabajos para llevar a los niños.

Las familias afectadas por esta situación mantuvieron una reunión con el Concello de Curtis para solicitar su colaboración. Según informan, desde el Consistorio les explicaron que, al menos hasta el mes de enero, no podrían ofrecer un bus para el alumnado.