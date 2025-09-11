Fragas do Mandeo celebra sus 15 años con ‘eco-regata’, charlas y voluntariado

La Fundación Fragas do Mandeo está de aniversario. Esta ONG de custodia del territorio de la comarca de As Mariñas cumple 15 años y celebrará la efeméride con una edición especial de la Semana de Custodia do Territorio entre los días 13 y 21 de septiembre.

El programa incluye la ya tradicional eco-regata, actividades de voluntariado para mejorar los hábitats de ribera y charlas para divulgar los valores naturales de la comarca. Esta edición pondrá el foco en una especie en peligro crítico de extinción que suele pasar desapercibida: el desmán ibérico. Este pequeño mamífero insectívoro está presente aunque de forma muy discreta en los ríos de As Mariñas y ha sufrido un grave declive en los últimos años, explican desde Fragas do Mandeo. Para darlo a conocer, la entidad ofrecerá una conferencia el próximo jueves 18 a las 19.30 horas del zoólogo Carlos Nores, que será retransmitida además por YouTube para darle más difusión.

La tradicional eco-regata se celebrará el sábado 13 a las 16.00 horas. Esta popular recogida de basura en las marismas permitió retirar más de 19 toneladas de desperdicios en las nueve ediciones anteriores. Las actividades de voluntariado proseguirán el sábado 2o con la limpieza de una parcela que acaba de comprar Fragas do Mandeo de 6.689 metros cuadrados a orillas de Mandeo. El objetivo, eliminar los rebrotes de eucalipto y preparar el terreno para reforestarla con arbolado autóctono.