Oleiros constata un resurgir de Santa Cristina tras la renovación de la avenida

Santa Cristina estrena nueva imagen. La Diputación y el Concello de Oleiros inauguraron este jueves las obras de renovación de la avenida, objeto de su primera remodelación integral en 45 años. «La obra ya se nota, se están comprando locales vacíos y montando nuevas empresas», afirmó, eufórico, el alcalde oleirense, Ángel García Seoane, que acudió al acto acompañado por el presidente provincial, Valentín González Formoso.

Los trabajos ascendieron a 1,7 millones e incluyeron la ampliación de aceras y la creación de puntos de encuentro y zonas ajardinadas. La fuerte demanda de aparcamiento en esta transitada zona llevó a la Diputación a decantarse finalmente por mantener las plazas y ganar espacio peatonal con la reducción de la mediana. La obra incluyó la renovación de las redes da agua y saneamiento y nuevos báculos de iluminación.

«Esta obra se hizo gracias a Valentín [por González Formoso]», agradeció Seoane, que confesó que no se atrevía a pedir fondos a la Diputación de la avenida por su elevado coste: «La gente está encantada, se hizo muy bien, se humanizó totalmente», celebra el alcalde, que espera que esta obra abra un nuevo ciclo para Santa Cristina como polo de ocio. Eso sí, apuntó, no enfocada ya hacia el ocio nocturno sino al tardeo: «La gente está comprando pero ya no para aquello antiguo de Santa Cristina, sino que se está comprando para calidad, para la gente que viene a tapear y disfrutar de la sesión vermú o de la tarde, eso que llamáis ahora tarde de no se qué», explicó el regidor a los periodistas.

El presidente provincial destacó también la importancia de Santa Cristina como zona de encuentro, como un punto de ocio «para toda la provincia». «Es un lugar de referencia y necesitaba un revulsivo», destacó Formoso, que recordó que no se realizaba una intervención global en esta zona desde los años 80. El responsable provincial destacó que los trabajos permitieron renovar y poner al día esta avenida, punto habitual de encuentro para los residentes en la comarca y que resulta ahora «más accesible» y amable, al ampliarse las aceras y espacios verdes.

Los trabajos se retrasaron más de lo debido por diversos problemas, incluido algún conflicto con Naturgy por el retraso en realizar unas actuaciones en postes y arquetas, una demora que dio pie incluso a una concentración vecinal.