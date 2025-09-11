Polémica por la inclusión en el libro de las fiestas de Guísamo del Club La Fuente

La actividad de La Fuente vuelve a centrar la polémica en Bergondo. La controversia saltó a redes pasadas las fiestas, tras denunciar una vecina en el grupo Bergondo en Facebook la inclusión de este «prostíbulo» en el libro de las fiestas de Guísamo . El club, que se presenta como un local de «ocio nocturno adulto», se publicita a página completa en el libro de las fiestas como «jardín botánico».

Vecinos denuncian el blanqueamiento que hace el Concello de este negocio, dado que el libro cuenta con un saludo de la alcaldesa, Alejandra Pérez, A consulta de este diario, el Gobierno local se desmarca de esta publicidad y apela a la libertad de la comisión para elegir sus patrocinios.

«El Concello no organiza las fiestas de Guísamo ni el resto de fiestas y, por lo tanto, no decide ni influye sobre aspectos como el programa o al publicidad con la que se financian», defiende la regidora». «En este caso concreto, que parece una novedad pero que se lleva produciendo desde hace muchos años, es más que obvio que no estamos para nada de acuerdo, como tampoco lo estamos con otros casos, pero non tenemos derecho a prohibir a las comisiones que lo hagan. Los convenios que firmamos con todas ellas cuentan con determinadas cláusulas que tienen que cumplir para poder recibir la subvención, pero ninguna depende de la censura o la fiscalización de las publicaciones», añade.

La regidora defiende que otro caso «son los eventos que organiza el Concello, que si que siguen una serie de normas éticas». «Y sí, me considero feminista y bajo esa convicción impulsamos programas que ponen el foco en la puesta en valor de la mujer», replica.