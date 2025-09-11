Seoane: "Richard Gere es un tío bastante humano, si viene para aquí, bienvenido sea"

La posible compra de un chalé en Santa Cristina por parte de Richard Gere acapara las conversaciones en esta localidad oleirense tras la información publicada por Semana. Los propietarios de Casa Cervigón, la mansión a pie de playa a la que apuntaba la revista del corazón, han negado la venta, pero el desmentido no acalla los rumores y especulaciones.

A consulta de los periodistas en una rueda de prensa para presentar los resultados de la remodelación de la Avenida de Santa Cristina, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, se mostró sorprendido por la noticia de la compraventa: "No sabemos nada de nada", apunta el regidor, que se muestra con todo feliz de acoger en Oleiros al protagonista de Pretty Woman u Oficial y Caballero: "Richard Gere es un tío bastante humano, si viene para aquí, bienvenido sea", celebra el regidor, que deja claro que el actor "tiene abiertas las puertas del municipio".