Seoane: "Richard Gere es un tío bastante humano, si viene para aquí, bienvenido sea"
El alcalde de Oleiros ignora si el actor ha comprado una casa en la localidad: "No sabemos nada de nada"
La posible compra de un chalé en Santa Cristina por parte de Richard Gere acapara las conversaciones en esta localidad oleirense tras la información publicada por Semana. Los propietarios de Casa Cervigón, la mansión a pie de playa a la que apuntaba la revista del corazón, han negado la venta, pero el desmentido no acalla los rumores y especulaciones.
A consulta de los periodistas en una rueda de prensa para presentar los resultados de la remodelación de la Avenida de Santa Cristina, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, se mostró sorprendido por la noticia de la compraventa: "No sabemos nada de nada", apunta el regidor, que se muestra con todo feliz de acoger en Oleiros al protagonista de Pretty Woman u Oficial y Caballero: "Richard Gere es un tío bastante humano, si viene para aquí, bienvenido sea", celebra el regidor, que deja claro que el actor "tiene abiertas las puertas del municipio".
- La familia propietaria de la Casa Cervigón desmiente la venta a Richard Gere y Alejandra Silva
- Richard Gere compra una mansión de 10 millones en Oleiros
- Solo nueve pisos libres en la promoción con vistas al castillo de Santa Cruz
- Los comerciantes piden «dar una vuelta» a las ferias de Sada
- Mouriño recupera la Alcaldía: 'Carral merece un alcalde, no un gestor administrativo
- Pancartas y tensión en el arranque del pleno de la moción de censura en Carral
- Fernández Mouriño: «Carral merece un alcalde, no un gestor administrativo»
- El club de atletismo de Sada recurre al mecenazgo para lograr una pista que dé servicio a toda la comarca