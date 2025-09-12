Adjudicados dos planes de mejora de la red viaria de A Laracha
A Laracha
El Concello ha adjudicado la ejecución de dos proyectos de mejora de la red viaria que suman una inversión total de 183.000 euros. El mayor entidad se localiza en la carretera de Montemaior que comunica los núcleos Goexe y O Lorteiro y va a ser ejecutado por Excavaciones y Obras Candal. El otro proyecto se localiza en el núcleo de O Cruceiro, en Lestón, y recae sobre Construcciones Ponciano Nieto.
