Cambre y Sada pierden la ayuda del POS Adicional al rechazar el pleno las obras propuestas

Los concellos de Cambre y Sada se quedan este año sin los fondos del POS Adicional de la Diputación. La propuesta presentada por los gobiernos locales del PP y Sadamaioría fue rechazada por el pleno. Los ayuntamientos celebraron las sesiones en el último día del plazo, sin margen para un nuevo intento.

Diana Piñeiro, alcaldesa de Cambre. / Casteleiro/Roller Agencia

El Concello de Cambre da por perdida de forma «irreversible» esta ayuda, que en su caso ascendía a 245.000 euros. El de Sada, más optimista, confía en recuperar los fondos, 688.500 euros en total, en un POS adicional en 2026. Una posibilidad que, afirma, le planteó la propia Diputación.

En el caso de Sada, el Gobierno local proponía destinar la subvención a acondicionar el Camiño de Ferrer y crear una nueva área de estacionamiento junto al pabellón municipal. Su iniciativa fue rechazada con los votos en contra de Unidos por Sada y el PP y la abstención del PSOE. Se trata de dos obras que ya habían sido incluidas en otra propuesta del POS y que el Gobierno local había retirado finalmente al no conseguir el apoyo de la oposición.

Solo el BNG apoyó la propuesta de Sadamaioría. «Son inversiones para Sada, no podríamos votar en contra», defendió su portavoz, Emilio Graña. Unidos por Sada, el PP y el concejal no adscrito Fernando España votaron en contra y afearon al Ejecutivo que presentase los mismos proyectos que fueron rechazados en enero sin corregir las «deficiencias». Ambas formaciones y el edil no adscrito acusaron al Ejecutivo de pretender «engañar» a los vecinos y dieron por hecho que, aún en caso de aprobarse, las obras propuestas no podrían acometerse por las deficiencias de los proyectos, especialmente por no acreditarse la titularidad de los terrenos. «No vamos a ser cómplices de este trampantojo», resumió María Nogareda, mientras que el PP y el edil no adscrito instaron al Ejecutivo a dimitir. Unos y otros le echaron en cara los problemas que mantienen paralizadas diversas obras en el municipio o que han frustrado su ejecución.

La edil socialista, Almudena Pena, optó por abstenerse a pesar de mostrara favor de que se ejecutasen los trabajos. «Queremos que se desarrollen, así que seguramente nos abstendremos», afirmó la edil en su intervención, en la que criticó también las deficiencias en los proyectos, advertidos por Secretaría y el arquitecto municipal en sus informes. Su voto a favor era indispensable para que la propuesta prosperase, por lo que esta salió rechazada por 9 votos frente a 8.

El Ejecutivo de Sadamaioría, que no intervino en el pleno, lamentaba este viernes la pérdida de los fondos y afeaba a la oposición su voto en contra de obras demandadas por la ciudadanía: «Buscaremos ejecutarlas con los fondos que sean, municipales o de próximas convocatorias de la Diputación», afirma.

En Cambre, la propuesta del Gobierno local de destinar los 245.000 euros a cambiar la ubicación del archivo municipal fue rechazada con los votos en contra de Unión por Cambre y la abstención del resto de los partidos de la oposición. El Ejecutivo local presidido por la popular Diana Piñeiro lamentó la «pérdida irreversible» de estos fondos, que atribuyó a la oposición «irresponsable y obstruccionista» de UxC. «Eran 245.000 euros que no llegarán nunca a los cambreses», lamenta la regidora en un comunicado, en el que defiende que el proyecto era «flexible y permitía incluso, previo acuerdo, modificar su destino para atender otras necesidades prioritarias del municipio».

Diana Piñeiro, que asumió la Alcaldía en abril tras la renuncia de su antecesora, María Pan, de UxC, afea a este partido que «después de dejar al Concello al borde del caos no arrime el hombro para salir de esta situación lamentable».

Unión por Cambre atribuye la situación a la «falta de proyecto del PP» para el municipio. «Coger el bastón de mando sin un proyecto político tiene consecuencias», replica la formación, que justifica su voto en contra por las dudas expresadas por la redactora del proyecto en su informe y la «falta de diálogo con la comunidad de propietarios». UxC no da por perdida la ayuda e insta a la alcaldesa a «ponerse a trabajar» para no perder la subvención.

Piñeiro minimiza los problemas del proyecto a los que hace alusión UxC y defiende que la propuesta disponía de todos los informes favorables « salvo un par de salvedades», en concreto, «que hay que solicitar autorización a la comunidad de vecinos y que hace falta hacer una prueba de carga para ver que refuerzo necesita la estructura», defiende.

Cambre y Sada son los dos únicos concellos del área que han rechazado el POS Adicional en pleno.