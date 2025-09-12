Un ciclista cae a la ría en Culleredo y, después de salir, su vehículo comienza a arder

La caída de un ciclista a la ría de O Burgo acabó con un incendio de su aparato en el paseo que transcurre junto a la corriente fluvial. El suceso ocurrió este viernes, cuando, según indican fuentes del Ayuntamiento de Culleredo, un hombre de 60 años que venía de Cambre cruzó con una bici eléctrica por la pasarela peatonal de madera que conecta este municipio con Culleredo y cayó al agua. Pudo salir, y continuó por el paseo de O Burgo, pero poco después, en Juan Carlos I, el vehículo empezó a arder.

Según señalan desde el Concello de Culleredo, de donde es vecino el hombre, probablemente la bicicleta eléctrica hizo cortocircuito y eso provocó las llamas. Al lugar acudió la Policía Local, que vació dos extintores intentando apagar el fuego, sin éxito. Finalmente, tuvieron que acudir los bomberos de Arteixo. Los agentes de la Policía Local llevaron al hombre hasta su casa.