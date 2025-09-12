Clausura de los talleres de empleo de siete concellos

La comarca clausuró este jueves dos talleres de empleo que formaron, en total, a 40 personas en situación de desempleo. Los concellos de Abegondo, Bergondo, Carral, Oza-Cesuras, Paderne y Sada dieron por finalizado el taller Reserva da Biosfera: Emprego Verde IV,que formó a veinte personas en edificación y obra civil y albañilería y acabados. Al acto acudieron los alcaldes de los ayuntamientos, incluido el nuevo regidor de Carral, José Luis Fernández Mouriño, que se estrenó ayer en elcargo.

Los Ayuntamientos de A Coruña y Culleredo clausuraron también este jueves el taller Culleredo Activo III, que formó a veinte personas en operaciones básicas de revestimientos, carpintería y muebles. El curso incluyó arreglos el centro municipal de empleo Pablo Picasso y la casa de peones camineros.