Miño destina 250.000 euros a obras en Sombreu y en la calle Real

El Concello de Miño aprobó ayer, en sesión plenaria extraordinaria, su participación en la segunda fase del Plan único de la Diputación Provincial da Coruña. Gracias a esta adhesión, se ejecutará la mejora del enlosado de la calle Real, vía por donde transcurre el Camino Inglés, y su cruce de la carretera de la playa Grande, con una inversión de 186.810,84 euros, financiada íntegramente por la entidad provincial.

En la misma sesión plenaria se dio luz verde, además, a un suplemento de crédito de 60.165,79 euros con cargo al remanente líquido de tesorería, destinado a financiar el proyecto de pavimentación y saneamiento en el tramo de la AC-160 hasta la AC-160 (ETAP) e Ramal, en Sombreu.

El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, señala que «a cooperación institucional entre o Concello de Miño e a Deputación repercute directamente nunhas mellores condicións para a veciñanza tal e como se pode apreciar en acordo como o adoptado hoxe». En referencia a la actuación proyectada en Sombreu, añadió que «poder levar a cabo melloras coma esta é froito dunha xestión económica responsable, que nos permite dispoñer dos fondos necesarios para seguir avanzando na mellora do noso municipio».