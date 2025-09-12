Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Miño destina 250.000 euros a obras en Sombreu y en la calle Real

RAC

Miño

El Concello de Miño aprobó ayer, en sesión plenaria extraordinaria, su participación en la segunda fase del Plan único de la Diputación Provincial da Coruña. Gracias a esta adhesión, se ejecutará la mejora del enlosado de la calle Real, vía por donde transcurre el Camino Inglés, y su cruce de la carretera de la playa Grande, con una inversión de 186.810,84 euros, financiada íntegramente por la entidad provincial.

En la misma sesión plenaria se dio luz verde, además, a un suplemento de crédito de 60.165,79 euros con cargo al remanente líquido de tesorería, destinado a financiar el proyecto de pavimentación y saneamiento en el tramo de la AC-160 hasta la AC-160 (ETAP) e Ramal, en Sombreu.

El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, señala que «a cooperación institucional entre o Concello de Miño e a Deputación repercute directamente nunhas mellores condicións para a veciñanza tal e como se pode apreciar en acordo como o adoptado hoxe». En referencia a la actuación proyectada en Sombreu, añadió que «poder levar a cabo melloras coma esta é froito dunha xestión económica responsable, que nos permite dispoñer dos fondos necesarios para seguir avanzando na mellora do noso municipio».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents