Así es el 'multirrestaurante oculto' de A Coruña: seis cocinas diferentes para ponerte las botas

La restauración de A Coruña pasa por un gran momento. El crecimiento de la ciudad, fomentado principalmente por la popularidad que está ganando como destino turístico, ha hecho que muchos emprendedores se aventuren con proyectos hosteleros para aprovechar el tirón.

Así, son muchas las inauguraciones que se han dado en los últimos meses con opciones de todo tipo, tanto tradicionales como exóticas. Además, han florecido alternativas de lo más innovadoras, como es el caso del espacio O'Culto, un lugar que alberga hasta seis cocinas en el mismo local, dando la posibilidad a sus asistentes de decantarse por la opción que prefieran sin necesidad de separarse de sus acompañantes.

El espacio se inauguró el pasado 11 de octubre en el número 26 del bulevar del Papagayo y, pese a que las expectativas eran de lo más positivas, todavía quedaba por ver su funcionamiento en la práctica. A través de su cuenta de Tiktok, @planescoruna ha compartido sus impresiones con uno de los locales de moda en A Coruña.

Así fue la visita de Planes Coruña a O'Culto

La Cantina Sixtina en el espacio O'Culto / ARTY PAPAGAYO

"Hemos ido a descubrir O'Culto. Hay seis restaurantes y puedes pedir lo que te apetezca de cada uno de ellos. Un espacio relajado y acogedor lleno de plantas decorativas y luces tenues", comentaba Planes Coruña al inicio de su vídeo.

"Hay 6 locales completamente distintos con comida de todo tipo. Puedes pedir de todos ellos desde la misma mesma. Nosotros probamos un montón de cosas: un combo de sushi de Konoha, un arroz con raxo y verduras, de Los arroces de Miguelito; un cachopo de la Cantina Sixtina. Todo estaba delicioso y se nos hizo la boca agua con la hamburguesa del Tiguere", informó @planescoruna sobre su visita.

"Nos parece un lugar ideal para ponerte las botas con amigos y familiares para que todo el mundo esté a gusto y elijan lo que más les apetece", destacó @planescoruna para finalizar el vídeo.