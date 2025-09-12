Paderne requiere a 1.900 propietarios desconocidos la limpieza de parcelas

La oleada de incendios de este verano ha reactivado las quejas de los ayuntamientos gallegos por las dificultades que afrontan para garantizar un correcta gestión de la biomasa en sus municipios. Paderne, de 2.391 habitantes repartidos en 40 kilómetros cuadrados, es un caso paradigmático de estos problemas, que se agravan cuando al abandono de los montes y la actividad agraria se suman la dispersión de la población y la falta de personal en los consistorios para realizar las inspecciones y los requerimientos para la limpieza de las parcelas.

A raíz de una inspección de la empresa pública Seaga, el Concello de Paderne abrió hasta 3.200 expedientes para ordenar la limpieza de fincas, un número inusualmente alto y una carga administrativa difícilmente asumible para un Ayuntamiento con una plantilla más que ajustada. La resolución de estos expedientes se alarga por el elevado número de terrenos de titularidad desconocida, explica el alcalde, Sergio Platas. En total, el Concello ha realizado 1.900 requerimientos para intentar dar con estos propietarios e instarles a cumplir con la ley de prevención y defensa contra los incendios forestales.

El regidor atribuye en parte el problema al escaso rendimiento que ofrecen estas parcelas, muchas veces de escaso tamaño y repartidas entre varios herederos. «Desde que empezamos con los requerimientos han venido muchos vecinos a ofrecernos las fincas, que no las quieren», desvela.

El regidor matiza que muchas de las limpiezas incluidas por Seaga en su listado ya fueron limpiadas, dado que la inspección data del pasado año. Platas apunta a la importancia de facilitar un proceso «farragoso» que impide en muchas ocasiones limpiar las parcelas en plazo. Una queja compartida por otros concellos de la comarca, como Betanzos o Aranga. A raíz de las protestas de los pequeños concellos, la Xunta se ha comprometido a asumir la limpieza de las parcelas de los municipios de menos de 10.000 habitantes.

Betanzos llegó a acumular 700 expedientes y Culleredo, 400

Los trámites para requerir la limpieza de terrenos desesperan a los concellos de la comarca, que han alertado en numerosas ocasiones de los problemas que afrontan para garantizar la limpieza de las parcelas en plazo. El Ayuntamiento de Betanzos llegó a acumular hasta setecientos expedientes y, el pasado mes, cifraba aún en 400 los procedimientos en tramitación. El Concello de Culleredo instaba a mediados de agosto la limpieza de hasta cuatrocientas parcelas. La tardanza de los propietarios en limpiar sus fincas, sumada a la demora de las ejecuciones forzosas, provocan numerosas quejas de los residentes en las parcelas colindantes, temerosos de que se declare un incendio que se propague a sus viviendas.