Últimas vacantes para la Escuela Municipal de golf de Oleiros

El plazo de inscripción para apuntarse a la Escuela Municipal de golf continúa abierto, con plazas disponibles para niños y niñas nacidos en el municipio entre 2008 y 2015. Los interesados en inscribir a sus hijos podrán hacerlo a través de la Sede electrónica del Concello, o bien presencialmente en la Fábrica. Las clases se desarrollarán entre octubre de 2025 y junio de 2026.