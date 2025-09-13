Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abegondo arropa a una promesa literaria | LOC

El Concello de Abegondo descubrió este viernes a la escritora Uxía Veira Parcero, una vecina de Crendes que acaba de estrenarse en el mundo literario con Sin lado B para nosotros. La autora presentó su ópera prima en el Ayuntamiento, acompañada por el alcalde, José Antonio Santiso.

