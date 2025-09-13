Contratada por 780.000 euros la reforma del campo de Meicende

El Concello de Arteixo ha adjudicado por 780.000 euros, impuestos incluidos, la renovación del césped y la mejora de las instalaciones del campo de fútbol de Meicende. El Ayuntamiento ha contratado los trabajos a Jardinería Arce, la única empresa que presentó oferta. El plazo para ejecutar la obra es de seis meses, a contar desde la firma del acta de replanteo.

El proyecto incluye el cambio del césped y distintos trabajos de acondicionamiento del recinto. Entre otros, la construcción de nuevos cierres, la sustitución de redes, el repintado de los muros, la renovación integral y sustitución del actual sistema de riego y drenaje y la instalación de un ascensor para garantizar la accesibilidad al complejo deportivo. Para facilitar la entrada de personas con movilidad reducida, el proyecto incluye también el acondicionamiento del actual acceso al recinto.

Ponte dos Brozos

El Ayuntamiento de Arteixo ha sacado también a contratación por 118.800 euros, impuestos incluidos, la renovación de las cubiertas de los graderíos en los campos de fútbol de Ponte dos Brozos. El plazo de ejecución de la obra es de tres meses.

El proyecto incluye la sustitución de las cubiertas, que presentan un importante deterioro. Los trabajos permitirán mejorar también el aislamiento, según detalla el pliego de condiciones.