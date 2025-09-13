Culleredo estrenará su nuevo festival de electrónica O Burgo Fest el día 26
Culleredo aspira a convertirse en «epicentro gallego de la música electrónica» y crea O Burgo Fest, que celebrará su primera edición el 26 de septiembre. El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, presentó este viernes la cita junto a Jonnathan Río (Nyan Boe), promotor de la iniciativa, que en la que el Concello colabora y que ofrecerá gratis las actuaciones del Burgo Kike Varela, Nyan Bou, DJ Sonic, D, Bermúdez, Toni Seijas y M. Magan.
«Es un evento destinado a todos los públicos, aunque sabemos que la juventud va a estar encantada de que los mejores DJ se den cita en O Burgo como un fin de fiesta de un verano maravillosos», indicó. La cita será en el paseo marítimo de O Burgo y «llega a Culleredo para consolidarse», afirma Rioboo. «Creemos que es una oportunidad para acercar la cultura a todo el mundo», afirmó Jonathan Río.
