Culleredo plantea un ‘tren de la ría’ para conectar A Coruña con Cecebre

El Concello de Culleredo propondrá al Ministerio de Transportes la creación de un servicio de cercanías que aproveche la línea férrea existente a lo largo de la ría. Su alcalde, el socialista José Ramón Rioboo, defiende que este servicio permitirá dar un «salto cualitativo en la movilidad metropolitana» en la comarca: «Tenemos que aprovechar las infraestructuras ya existentes para diseñar la movilidad del futuro. Necesitamos combinar las nuevas inversiones con el uso inteligente de los medios con los que ya contamos», defiende el regidor.

Rioboo apuesta por impulsar un proyecto, que denomina «Tren da Ría», con paradas en los principales núcleos: As Xubias, Ponte Pasaxe, Fonteculler, O Burgo, A Barcala, Cambre y como mínimo Cecebre. Algunos espacios ya eran punto de parada antiguamente, como sucede en calle La Paz de Fonteculler con lo que sería preciso diseñar un plan para hacerlas nuevamente accesibles.

El regidor subraya que esta iniciativa permitiría «revitalizar la estación de O Burgo y acercar el ferrocarril a miles de vecinos y trabajadores de Culleredo y del área metropolitana». Este «tren de la ría» podría enlazar ya una vez en la ciudad con los servicios urbanos generando una «movilidad real y efectiva», defiende

«Culleredo es un municipio dinámico, con ocio, empresas y servicios; no podemos quedarnos atrás en materia de transporte», afirma el alcalde cullerdense. Apostar por el tren, apunta, es “situarnos en la vanguardia con propuestas realistas que mejoren la calidad de vida y reduzcan la huella ambiental».

Rioboo plantea habilitar en O Burgo un aparcamiento disuasorio que incentive el uso del tren y contribuya a descongestionar los accesos a A Coruña. Junto al servicio ferroviario, el alcalde defiende que también «es imprescindible que la Xunta y los ayuntamientos del área sigan avanzando en el diseño del transporte metropolitano. Su propuesta pasa por implantar un «metro de superficie» con vehículos de menor tamaño, eléctricos o de gas, «con mayor frecuencia y mejor conectividad».

El Concello aprovechará su encuentro con representantes del Ministerio de Transportes para abordar otros asuntos estratégicos que afectan al municipio, como la ejecución del Vial 18 o los accesos a la AP-9 en O Burgo.

Las iniciativas planteadas hasta ahora para impulsar el tren de cercanías han acabado en vía muerta.