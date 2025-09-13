‘Escape room’ y talleres participativos en la Open Science

La feria de ciencia abierta Open Science volverá a Cambre este año los días 1, 20 y 21 de septiembre. Escape rooms científicas, espectáculos nocturnos o talleres participativos son algunos de los atractivos que ofrecerá el encuentro que, como cada año, reunirá propuestas científicas diversas realizadas por equipos procedentes de distintos puntos de España y de otros países.

Para la próxima edición, serán más de 100 las propuestas que se presentarán en la Open Science, feria realizada «de jóvenes para jóvenes». Los talleres participativos contarán con invitados como Alba Meijide, ingeniera en IA por la Universidad de Manchester que ha participado en producciones internacionales como La Sociedad de la Nieve, Secret Level y Juego de Tronos; Bárbara de Aymerich, doctora en ciencias, ganadora del Global Teacher Award 2020, profesora e investigadora y referente en educación Steam y en el impulso de las mujeres en ciencia; David Ballesteros, divulgador científico y copresentador en programas de televisión como Pim Pam Experimenta o Aquelando con chispa; Mariña Rodríguez, bióloga por la USC, premio al mejor TFG del Colegio Oficial de Biólogos de Galicia, investigadora predoctoral centrada en la enfermedad de Alzheimer; y Luis Carlos Prado , profesor de Física en la Universidad de Barcelona.