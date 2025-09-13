Intervención avisa de nuevo de que Culleredo incumple el periodo de pago

El departamento municipal de Intervención del Concello de Culleredo advierte de nuevo del «problema que tiene este Concello en el cumplimiento del plazo de pago». El interventor accidental achaca este incumplimiento del periodo legal de 30 días a «múltiples» motivos, de los que, asegura, ya ha avisado en anteriores ocasiones. El Concello atribuye la demora a una «falta de personal» que «se está solucionando de forma gradual».

Entre las causas a las que achaca el retraso, el funcionario destaca la «falta de dotación de recursos humanos en el servicio de Intervención, lo que motiva que se demore excesivamente la tramitación de la aprobación de facturas». Apunta también a la «falta de una adecuada planificación presupuestaria en las contrataciones, de tal forma que la ejecución temporal de los gastos no siempre se acompaña con la dotación presupuestaria, necesario esperar a que se realicen las correspondientes incorporaciones de créditos para poder reconocer las correspondientes». Señala, asimismo, el «abuso del contrato menor frente a contratos abiertos» y la «falta de planificación de las labores de control interno».

En el informe, emitido a la propuesta de un expediente de crédito extraordionario para pagar 1,24 millones de euros por el convenio de Villa Melania, Intervención «reitera» propuestas de soluciones. Insta a «revisar los procedimientos de aprobación de las facturas y dotar de recursos humanos al servicio de Intervención para poder aprobar de manera más ágil las facturas», «aprobar las actividades con presupuesto generando controles» y «tramitar las contrataciones mediante procedimientos abiertos y, en los contratos menores, solicitar ofertas a través del perfil del contratante». Señala que esto «solo será posible dotando del recursos humanos al servicio» y sugiere «priorizar adecuadamente las propuestas de gasto» y «elaborar un reglamento de control interno».

El Concello asegura que se han comenzado a producir incorporaciones en Intervención, que en los últimos 3 años sufrió «la ausencia y rotación de hasta tres interventores en poco tiempo, siendo el actual accidental» y que ha tramitado con la Xunta la cobertura de la plaza.

En cuanto al periodo de pago, el Concello afirma que ha puesto en marcha «medidas de mejora y digitalización de los procesos contables y de contratación para acortar plazos». En contratación, ha tomado «medidas concretas como el control previo de contratos menores mediante reserva de crédito y refuerzo de la coordinación con el servicio encargado de su tramitación, la regularización de los servicios públicos sin contrato en vigor y la supervisión permanente de contratación conforme a la legalidad vigente», afirma.