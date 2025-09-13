Luz verde a la pista de pádel de Betanzos entre críticas de partidos y colectivos

El pleno de Betanzos dio luz verde a la propuesta del Gobierno socialista de destinar 150.000 euros del POS Adicional a la construcción de una pista de pádel en O Carregal. La propuesta prosperó con los únicos votos del Ejecutivo. El PP votó en contra y el BNG se abstuvo. La iniciativa propició también fuertes críticas de colectivos deportivos, especialmente de la asociación de skateboarding.

El colectivo manifestó este viernes su «malestar y profundo rechazo» por la aprobación ahora de unas pistas de pádel en el terreno en el que estaba proyectado el skatepark, con un proyecto «redactado y abonado por el Ayuntamiento en 2021». «No existe ni ha existido nunca voluntad de ejecutarlo, hemos sido engañados de forma sistemática por el Ejecutivo», lamenta la asociación.

La propuesta ha suscitado también las quejas de las asociaciones ciclistas impulsoras de la propuesta de construir un pump track, que se impuso en los presupuestos participativos de 2022.

El BNG, que se abstuvo para permitir que prosperase la propuesta y no perder las ayudas: «Si de nosotros depende, no se va a perder ni un euro», apuntó Amelia Sánchez, que expresó su comprensión por las quejas de los colectivos: «Cuando se asume un compromiso, hay que cumplirlo», defendió la edil. Los populares acusan al Ejecutivo de «despreciar la voluntad del pueblo», «actuar de espaldas a la ciudadanía» y «gobernar de forma autoritaria e incongruente».

El Gobierno local defiende que los proyectos de la pista de pádel y el skatepark son «perfectamente compatibles» y atribuye el retraso del proyecto del skatepark a la necesidad de actualizar los precios y buscar financiación. Defiende que tiene proyectadas otras obras, como el pump track o las pistas de petanca.