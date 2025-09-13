Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere una persona tras volcar con su vehículo en Cerceda

Central del 112 Galicia.

Central del 112 Galicia. / LOC

Una persona perdió la vida tras volcar con su vehículo en la parroquia de Rodís, en el municipio de Cerceda (A Coruña). Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se produjo minutos antes de las 13.00 horas de este sábado en el kilómetros 19 de la AC-413 y fueron varios particulares los que dieron la voz de alarma.

Hasta el punto se movilizaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizaron el helicóptero medicalizado con base en Santiago, los Bomberos de Ordes, la Guarda Civil de Tráfico, la Policía Local y los voluntarios de Protección Civil de Cerceda. Los efectivos comprobaron que la persona implicada estaba liberada y accesible, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

