Santiago Pérez oficia hoy su misa de despedida
La alcaldesa de Betanzos, María Barral, y el concejal Andrés Hermida, trasladaron este viernes el agradecimiento por la colaboración mostrada durante todos estos años con el Concello al hasta ahora párroco don Santiago Pérez, que se despide de Betanzos después de doce anos. Oficiará una misa de despedida este sábado a las 19.00 horas en Santo Domingo y comenzará una nueva etapa en Cangas y las islas Cíes.
