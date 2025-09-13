La Xunta evaluará la situación del Vicente Otero
El alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, contactó con el ANPA del CEIP Plurilingüe Vicente Otero Valcárcel y con el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, al que preguntó por la situación actual en el centro de enseñanza. Rodríguez le comunicó que personal técnico acudirá, la próxima semana, al colegio para hacer una evaluación de las necesidades en cuanto a personal. El regidor trasladó su apoyo a los progenitores de estudiantes del centro.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La familia propietaria de la Casa Cervigón desmiente la venta a Richard Gere y Alejandra Silva
- Richard Gere compra una mansión de 10 millones en Oleiros
- Oleiros constata un resurgir de Santa Cristina tras la renovación de la avenida
- Los comerciantes piden «dar una vuelta» a las ferias de Sada
- Mouriño recupera la Alcaldía: 'Carral merece un alcalde, no un gestor administrativo
- Polémica por la inclusión en el libro de las fiestas de Guísamo del Club La Fuente
- Fernández Mouriño: «Carral merece un alcalde, no un gestor administrativo»
- Pancartas y tensión en el arranque del pleno de la moción de censura en Carral