La Xunta evaluará la situación del Vicente Otero

El alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, contactó con el ANPA del CEIP Plurilingüe Vicente Otero Valcárcel y con el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, al que preguntó por la situación actual en el centro de enseñanza. Rodríguez le comunicó que personal técnico acudirá, la próxima semana, al colegio para hacer una evaluación de las necesidades en cuanto a personal. El regidor trasladó su apoyo a los progenitores de estudiantes del centro.