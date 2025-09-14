Los comerciantes de Betanzos sortean bonos de 75 euros
La campaña de promoción empezará el próximo lunes y durará hasta el 30 de septiembre
La Asociación De Comerciantes e Empresarios de Betanzos Centro Comercial Aberto (Acebe Cca) iniciará este martes su campaña de otoño, en la que sorteará dos bonos de 75 euros cada uno a través de su aplicación móvil AcebeCCA. Las personas que quieran participar deben tenerla descargada y registrar en ella tickets de compra por valor de 300 euros en establecimientos de la entidad.
Las compras se deben realizar hasta el 30 de septiembre, y, si los clientes llegan a los 300 euros, podrán seguir participando, «juntando más tickets e incrementando las oportunidades de ganar». El 1 de octubre realizará el sorteo, a través de la propia aplicación, y las personas que ganen los bonos podrán realizar las compras en cualquiera de los negocios asociados a la entidad. La campaña de otoño está cofinanciada por la Xunta, la Diputación y el Ayuntamiento.
