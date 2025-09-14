Cortes de tráfico en la AG-55 por la renovación del firme
Afectarán a los ramales de Sabón y Paiosaco durante las noches del domingo al martes
La Xunta iniciará este domingo por la noche los trabajos de renovación del firme en la autopista AG-55 (A Coruña -Carballo), una intervención que provocará cortes de tráfico durante las noches del 14, 15 y 16 de septiembre en los ramales de Sabón (Arteixo) y Paiosaco (A Laracha), según informa el Gobierno gallego. Los cortes afectarán a quienes circulen por estos accesos durante las madrugadas del domingo al lunes, del lunes al martes y del martes al miércoles.
Los trabajos continuarán a partir del jueves durante tres jornadas en horario diurno. En estas jornadas se ejecutarán tareas de reparación en puntos concretos del firme a lo largo del tronco de la autopista, con afectación a un carril. En total se aplicará una capa de firme de rodadura en una extensión de 6.292 m² a lo largo del tronco de la AG-55 y otros 3.467,06 m² en los ramales.
- La familia propietaria de la Casa Cervigón desmiente la venta a Richard Gere y Alejandra Silva
- Richard Gere compra una mansión de 10 millones en Oleiros
- Un ciclista cae a la ría en Culleredo y, después de salir, su vehículo comienza a arder
- Oleiros constata un resurgir de Santa Cristina tras la renovación de la avenida
- Mouriño recupera la Alcaldía: 'Carral merece un alcalde, no un gestor administrativo
- Polémica por la inclusión en el libro de las fiestas de Guísamo del Club La Fuente
- Fernández Mouriño: «Carral merece un alcalde, no un gestor administrativo»
- Pancartas y tensión en el arranque del pleno de la moción de censura en Carral