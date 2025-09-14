Curtis promete una solución a los problemas de transporte escolar
El Concello de Curtis sale al paso de las quejas de familias por las carencias del transporte escolar. El Gobierno local achaca la falta de plazas al incremento de población y afirma que está en «permanente contacto» con la dirección del instituto y la Dirección Territorial de Mobilidade para «encontrar la mejor solución posible».
El alcalde, Javier Caínzos, recuerda que la Xunta se comprometió a establecer una nueva línea de transporte que una Curtis y Teixeiro y explica que, mientras esta medida no se haga efectiva, ofrecerán a las familias afectadas «soluciones provisionales» para garantizar que todo el alumnado de ESO, Bachillerato y FP «puedan asistir a clases sin problema».
25 escolares sin servicio
Los afectados denuncian que la situación no es nueva, sino que se repite desde hace al menos cinco años. El autobús carece de plazas suficientes para trasladar a todo el alumnado y alrededor de 25 escolares se quedan en tierra, denuncian.
«Aquí no contamos con un servicio de transporte público alternativo y no todos los padres disponemos de los vehículos y el tiempo para llevarlos», denuncia una madre. Las familias afectadas acusan a la Xunta de incumplir la ley que obliga a garantizar la igualdad de oportunidades en el rural.
