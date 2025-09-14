Exposición con paneles sobre el patrimonio del mar de Arteixo
Arteixo
El Concello de Arteixo ha colocado en la avenida de O Balneario una exposición de ocho paneles que hacen un repaso del Museo Mar de Sorrizo y visibilizan la «riqueza del patrimonio marinero local». Tras una quincena, se colocarán en la zona de Santuario da Pastoriza. La actividad está financiada por la Consellería do Mar y por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura.
