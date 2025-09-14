A Laracha abre su programa de actividades para mayores

A Laracha abrirá este miércoles la inscripción para su programa de actividades de envejecimiento activo y prevención de la soledad, Saudables, que deberá formalizarse en el Edificio Administrativo municipal. Habrá propuestas de alfabetización y memoria; alfabetización digital; inteligencia emocional; marcha nórdica y baile en línea, y todas serán gratuitas. El alcalde, José Manuel López Varela, presentó el programa junto con la concejala de Servizos Sociais, Rocío López, y, según el Concello, se realizarán acciones en las trece parroquias.