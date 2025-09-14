Miño dice adiós a su ‘puerto sin agua’: Portos ultima el contrato del dragado

Portos de Galicia ultima una contratación largamente esperada en Miño. El departamento autonómico culmina los trámites para contratar el dragado del puerto, una obra demandada desde hace más de una década para solventar los problemas derivados de la acumulación de sedimentos, que dejan totalmente inservible la dársena en bajamar.

El presupuesto de la obra asciende a 274.652 euros. La actuación se incluye en un proyecto conjunto de dragado que afecta también a las dársenas de Maniños-Barallobre y Pontedeume, por lo que al presupuesto de la obra de Miño hay que sumar los costes generales de gestión de residuos, seguridad y salud e impuestos.

El puerto de Miño en bajamar. / LOC

Los trabajos en el puerto de comenzarán previsiblemente en otoño y se desarrollarán sobre una superficie de 7.887 metros cuadrados. Portos prevé retirar cerca de 15.112 metros cúbico para garantizar la «funcionalidad» de esta dársena, que «lleva años colmada», lo que «condiciona sobremanera su explotación». «En cada bajamar las embarcaciones quedan atrapadas en la arena», detalla el estudio.

El organismo autonómico retoma el proyecto transcurridos doce años de la anulación del contrato de cuatro millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Corsán Coviam Construcción y Canalizaciones para dragar y ampliar este puerto deportivo. Portos, que justificó su decisión por el daño que provocaría esta actuación en los bancos marisqueros, se vio obligado a indemnizar con alrededor de 217.000 euros a la adjudicataria.