El Obradoiro do Corpo reabre el miércoles en la Casa da Cultura

Oleiros

El Concello de Oleiros retomará el próximo miércoles la actividad Obradoiro do Corpo, un taller para mujeres que busca su «empoderamiento», fomentar hábitos de vida saludables y favorecer una red de apoyo mutuo entre las participantes. Tendrá sesiones los miércoles a las 11.30 horas y se puede obtener información en las extensiones 3503 y 3120 del teléfono 981 610 000 o en el correo igualdade@oleiros.org.

