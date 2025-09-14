Oleiros organiza una ruta guiada gratuita por el bosque de Xaz
Oleiros
El viernes 26 de septiembre el Ayuntamiento de Oleiros organizará una ruta guiada interpretativa «totalmente gratuita» por el bosque de Xaz, que empezará a las 16.30 horas. El recorrido será de 4,5 kilómetros, contando la ida y la vuelta, y habrá varias paradas para informar sobre el patrimonio natural y cultural de la zona. La dificultad de la caminata es «baja».
