Queda atrapado bajo un quitamiedos en la N-VI en Aranga

Oficinas do 112 Galicia.

Oficinas do 112 Galicia. / LOC

Un motorista tuvo que ser excarcelado este domingo por los bomberos tras volcar y quedar atrapado bajo un guardarraíl de la Nacional VI. El accidente se registró en Aranga. El 112 desplazó a la zona a bomberos de Betanzos y 061. Tras ser liberado, el herido fue desplazado en ambulancia al hospital.

