Queda atrapado bajo un quitamiedos en la N-VI en Aranga
Un motorista tuvo que ser excarcelado este domingo por los bomberos tras volcar y quedar atrapado bajo un guardarraíl de la Nacional VI. El accidente se registró en Aranga. El 112 desplazó a la zona a bomberos de Betanzos y 061. Tras ser liberado, el herido fue desplazado en ambulancia al hospital.
