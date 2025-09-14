Rescatado en helicóptero un ciclista que sufrió una caída en una zona de difícil acceso en Culleredo

El helicóptero Pesca II rescató este domingo a un ciclista que sufrió una caída en una zona de difícil acceso de Culleredo. Una persona que lo acompañaba llamó al 112 pasadas las 16.00 horas, alertando de que habían sufrido un accidente cuando realizaban una ruta en bicicleta por el monte, cerca del mirador de Pena Sombreira.

El 112 desplegó un operativo en el que participaron bomberos, 061, Guardia Civil y Salvamento. El ciclista fue evacuado al aeropuerto de Alvedro y, de ahí, al hospital.