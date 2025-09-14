Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatado en helicóptero un ciclista que sufrió una caída en una zona de difícil acceso en Culleredo

Helicóptero Pesca II de Gardacostas de Galicia.

Helicóptero Pesca II de Gardacostas de Galicia. / LOC

RAC

Culleredo

El helicóptero Pesca II rescató este domingo a un ciclista que sufrió una caída en una zona de difícil acceso de Culleredo. Una persona que lo acompañaba llamó al 112 pasadas las 16.00 horas, alertando de que habían sufrido un accidente cuando realizaban una ruta en bicicleta por el monte, cerca del mirador de Pena Sombreira.

El 112 desplegó un operativo en el que participaron bomberos, 061, Guardia Civil y Salvamento. El ciclista fue evacuado al aeropuerto de Alvedro y, de ahí, al hospital.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents