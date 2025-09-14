Los retos de Mouriño para volver en las urnas

«A ver si en un año puede hacer lo que no hizo en 16», desafió la portavoz de Alternativa dos Veciños de Carral, Rocío Rabuñal, en el pleno en el que José Luis Fernández Mouriño volvió a tomar la vara de mando, de nuevo, a través de una moción de censura. El grupo popular y los dos no adscritos, exconcejales del partido de la margarita, defienden que llegan para sacar al Concello de la «parálisis» en la que, aseguran, lo tenía el Ejecutivo de Javier Gestal, pero el Gobierno saliente censuró su herencia en varios temas clave y la concejala del PSOE, Patricia Blanco —votó en contra de la moción, aunque fue crítica con el Gobierno de Gestal— le pidió que aproveche que coge el Ayuntamiento saneado y no repita la gestión de su etapa anterior en la Alcaldía.

Plan Xeral

El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) es uno de los principales asuntos que Carral tiene pendientes. Acumula doce años de retraso, ya que se adjudicó en 2011 con dos años de plazo de elaboración, pero sigue sin rematar. El Gobierno de Mouriño había dejado resuelta la fase de exposición pública e incorporación de alegaciones —aseguró en 2018 que había incluido «casi todas» las presentadas, unas 600, un volumen muy notable para un concello de unos 6.800 habitantes—. Pero el siguiente Ejecutivo, el bipartito de Alternativa y el PSOE, modificaron el documento para elevar un 27% las viviendas en núcleo rural y rebajar las proyectadas en suelo urbano y urbanizable. En total, los nuevos hogares se incrementaban 2.296, un 0,8% más que antes de estos cambios que, por ser sustanciales, requerirían de una nueva fase de exposición pública. Por ahora, no se ha producido. Entre los asuntos urbanísticos que pasaron del Ejecutivo popular y al Alternativa destaca también el plan para Os Capelos, al que se refirió Gestal en el pleno que le arrebató la Alcaldía.

Suelo industrial en Os Capelos

Coinciden los populares y los de la margarita en que hay que incrementar el suelo industrial en el polígono de Os Capelos. Pero también este tema ha suscitado reproches. Ambos han visto demorarse esta ampliación y Gestal aseguró en la sesión de este miércoles que Mouriño quería ampliar la superficie del parque industrial y que «un amigo» del popular viese pasar terrenos suyos de rústicos a industriales. El Sepes (Entidad Pública Empresarial de Suelo) inició en diciembre de 2021 los trámites para cambiar el uso de la parte residencial del polígono y destinarla a uso industrial. El cambio se tramitó como una modificación puntual de las normas subsidiarias, opción que buscaba agilizar plazos con respecto a la alternativa, la inclusión en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). El cambio, que se impulsó después de que la parte del polígono reservada a viviendas no registrara demanda, afecta a un ámbito de 216.337 metros cuadrados, de los cuales resultarán unos 75.000 metros libres para la instalación de empresas. La Consellería de Medio Ambiente ya formuló en agosto de 2022 el documento de alcance que permite realizar el estudio ambiental estratégico necesario para la evaluación ambiental estratégica ordinaria del proyecto.

Depuradora

La estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de O Quenllo salió también a relucir en el pleno de la moción, en el que Mouriño acusó a Gestal de no haber conseguido soluciones para esta instalación en su mandato y medio al frente del Ayuntamiento. El Ejecutivo de Alternativa reclamó en varias ocasiones —la última, este verano— a la Xunta que repare y actualice la instalación, que ya en 2022 había motivado trece inspecciones y dos multas por deficiencias, espumas, valores que incumplían la normativa, vertidos al río Brexa, caudales con color «blanquecino» y olor a fecales.

Gestión Económica

Las cuentas de Carral, ha presumido en varias ocasiones el Gobierno de Alternativa, se encuentran saneadas y con remanente. El Concello cerró el ejercicio de 2024 con 1,6 millones de euros de remanente de tesorería. Mientras que el nuevo alcalde criticó a su predecesor que no sacase obras adelante —en especial, cuando hay fondos— y la concejala socialista censuró la acumulación de remanente y su reivindicación como mérito «cuando Carral está lleno de necesidades», Alternativa recordó el volumen de deuda que el Ayuntamiento llegó a acumular durante los mandatos del popular. El Concello solicitó un crédito al ICIO de 2,8 millones de euros para afrontar una deuda que ascendía a 3,9.

