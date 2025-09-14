La travesía de la Praia Grande junta 130 nadadores

Miño celebró en la mañana de este sábado la primera edición de su Travesía a Nado Praia Grande. En la cita deportiva participaron, de acuerdo con las estimaciones del Concello, «más de 130 deportistas». Hubo tres categorías, una de 1.500 metros, otra de 3.000 y una tercera, con mayor dificultad, en la que la distancia a recorrer fue de cinco kilómetros. El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, participó en el acto de entrega de premios de la prueba, enmarcada en el XXI Circuito Gallego Arzúa- Ulloa de Aguas Abiertas.