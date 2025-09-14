Un vecino de Carballo fallece al salirse de la vía con su furgoneta en Cerceda

Un hombre falleció este sábado tras salirse de la vía con su vehículo en la parroquia de Rodís, en el municipio de Cerceda. Según informó el 112 Galicia, el suceso se produjo minutos antes de las 13.00 horas en el kilómetros 19 de la AC-413 y fueron varios particulares los que dieron la voz de alarma.

Hasta el punto se movilizaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizaron el helicóptero medicalizado con base en Santiago, los Bomberos de Ordes, la Guarda Civil de Tráfico, la Policía Local y los voluntarios de Protección Civil de Cerceda.

Los efectivos comprobaron que el conductor, que viajaba solo, estaba liberado y accesible, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El fallecido, vecino de Carballo, viajaba en una furgoneta Citroën Berlingo. Por causas que se desconocen, perdió el control del vehículo y chocó contra un terraplén. La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre las causas del accidente. Los efectivos que se desplazaron hasta el lugar del siniestro sospechan que pudo deberse a una indisposición al volante.

El accidente obligó a cortar durante cerca de dos horas la carretera autonómica AC-413. Durante las labores de retirada del vehículo, los agentes de tráfico desviaron la circulación por una vía próxima.