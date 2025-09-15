El apagón ‘alumbra’ un nuevo colectivo en Sada: «Nos dimos cuenta de que estábamos dejados de la mano de Dios»

«Todo empezó con el apagón, ese día nos dimos cuenta de que estábamos dejados de la mano de Dios», cuenta Roberto Vilariño, secretario de la recién fundada Asociación de Vecinos San Antonio. Los impulsores de este nuevo colectivo, residentes en Riovao y A Chaburra, se encomiendan al patrón de las causas perdidas para lograr mejoras para los barrios de la periferia de Sada.

«Nos dimos cuenta de que teníamos que unirnos para ir logrando cositas», explica su vicepresidenta, Luisa Alejandre, cara conocida del movimiento vecinal que cesó hace unos meses como presidenta de la asociación de comerciantes tras verse abocada a cerrar su negocio. La acompañan en esta nueva aventura Xisela Díaz (presidenta), Beatriz Vázquez (tesorera), Begoña Fernández (vocal) y Roberto Vilariño (secretario), que posa orgulloso con una camiseta con el logo de la asociación.

Los vecinos escogieron a San Antonio como enseña y amuleto para lograr uno de sus objetivos: volver a sacar al santo en procesión en las fiestas de Riovao, que dejaron de celebrarse hace casi veinte años. La meta final, cuentan, es recuperar el espíritu de comunidad. «Para el año que viene haremos algo, aunque solo sea sacar el santo», se compromete Luisa Alejandre.

La asociación ya dispone de 'merchandising', de camisetas a llaveros, / LOC

La asociación deja algo claro: «Aquí no va a entrar la política. Esto no va a funcionar como una cuchipandi, esto es para el pueblo, para solucionar problemas», subraya Vilariño. Sus compañeras asienten e invitan a sumarse a residentes en otros barrios: «No importa la zona, lo importante es tener ganas de aportar», apuntan.

Su lista de propósitos es larga. Una de sus prioridades es la mejora de la seguridad viaria. Entre las urgencias, el arreglo del paso peatonal a la entrada de Riovao: «Hay que señalizarlo como Dios manda, los coches pasan a una velocidad increíble», advierte Alejandre, que llama la atención también sobre las carencias de las aceras, deterioradas y muy estrechas. El proyecto de humanización presentado por el Concello, que apuesta por una plataforma única, tampoco les convence, y ven preciso reservar más espacio para aparcamiento.

Mejoras en el mobiliario urbano, la recuperación del lavadero y un incremento en la seguridad ciudadana son otras de sus demandas.

La asociación, que se marca además el objetivo de diseñar actividades para recuperar el espíritu de barrio, invita a todos los vecinos a asistir a una próxima asamblea en la que se presentarán oficialmente.