Betanzos presumirá de tradición cervecera en su primera Festa do Lúpulo

Betanzos presumirá de tradición cervecera con su primera Festa do Lúpulo, una celebración impulsada por el Concello y Estrella Galicia y organizada por los locales hosteleros La Tasca Otro Rollo y A Artesa da Moza Crecha. La fiesta se desarrollará en la Praza Irmáns García Naveira los días 19, 20 y 21 de septiembre y nace «con el objetivo de honrar la historia y la tradición cervecera de la comarca».

El programa incluye degustaciones gratuitas de cerveza, entre otras la Lupia; conciertos, demostraciones de cocina, sesiones de maridaje, degustaciones y charlas.

A partir de las siete de la tarde, la plaza se convertirá en un punto de encuentro para cerveceros, productores y consumidores. Los asistentes podrán degustar cinco tipos de cervezas, incluida la Lupia, elaborada con lúpulo de la comarca betanceira.

Habrá degustaciones de cocina en vivo a cargo de Iván Domínguez, del restaurante Nado (A Coruña) y Lolo Mosteiro y Paula Martínez, de A Artesa da Moza Crecha (Betanzos), que tendrán como ayudante a Xosé Antonio Touriñán. Los asistentes podrán aprender sobre cervezas, lúpulo y maridajes con Carlos Ávila, de Cultura de Cerveza en Hijos de Rivera; José Luis Olmedo, gestor de proyectos de I+D de Cosecha de Galicia y Martín Gómez, también de Cultura de Estrella Galicia.

A Artesa da Moza Crecha ofrecerá su línea Galician Street Food, con «opciones innovadoras para la ocasión». La música correrá a cargo de grupos locales, DJs y bandas tributo, que amenizarán las tres jornadas con actuaciones en directo. Entre otros, Mrs Degrees, José Brea, Ángel Montoya o Los Robustos.

«Con esta fiesta queremos recuperar y poner en valor una parte fundamental de nuestra historia. Betanzos fue un lugar clave en el cultivo del lúpulo y esta fiesta es un homenaje a esa herencia, apunta Patri Roel, una de las organizadoras de este evento.