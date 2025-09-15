Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carrera por la esclerosis múltiple en Betanzos

Carrera por la esclerosis múltiple en Betanzos | LOC

Carrera por la esclerosis múltiple en Betanzos | LOC

El Concello de Betanzos celebra el «éxito total» de la cuarta edición de la carrera solidaria por la esclerosis múltiple que organiza en colaboración con ACEM. La competición reunió este domingo a numerosas personas en la Praza Irmáns García Naveira y se desarrolló en un ambiente festivo. El Ayuntamiento brigantino agradeció ayer la colaboración del Club Atletismo Betanzos, Protección Civil, Policía Local y el apoyo de todas las personas participantes. Toda la recaudación será para apoyar los servicios sanitarios de ACEM y dar visibilidad a la enfermedad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents