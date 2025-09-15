A Laracha oferta 33 actividades en su programación de invierno

A Laracha presenta el programa de actividades 2025-2026, que incluye un total de 33 actividades, 15 infantiles y juveniles y 18 para adultos. Entre las novedades del programa de invierno, bailes de TikTok para los pequeños y entrenamiento funcional para los adultos. Para facilitar el proceso de inscripción, el Concello abrirá dos tandas, una para las actividades infantiles y juveniles, a partir del jueves 18; y otra para los adultos, a partir del día 25. El trámite puede realizarse de forma presencial o a través de la web www.alaracha.gal/actividades.

El precio por actividad es de 30 euros para mayores de 18 y menores de 65 años y de 15 euros para menores o mayores de 65 años.