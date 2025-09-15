Nueva protesta en el colegio de Carral por más horas de apoyo

Familias de alumnos del colegio Vicente Otero Valcárcel de Carral han vuelto a protestar para que la Xunta incremente las horas de atención de profesores especialistas en Pedagoxía Terapéutica (PT) y Audición e Linguaxe (AL) y vuelva a asignar al centro el cuidador que tenían hasta este curso. Decenas de personas se sumaron este lunes a la concentración, convocada por la ANPA Ana Lastra y que en esta ocasión cortó el tráfico al detenerse en un paso de peatones ubicado en las inmediaciones del centro docente.

Los organizadores han recogido firmas para apoyar sus demandas y prevén entregarlas este martes por registro, dirigidas a la Consellería de Educación, asegura la vicepresidenta de la ANPA, Bea Otero. Celebra el seguimiento de la convocatoria, que sigue a la celebrada la semana pasada ya que aquella primera no logró respuesta de la Xunta.

El Gobierno gallego asegura que «la dotación del personal del centro está ajustada a las necesidades del alumnado». Precisa que «el especialista en Pedagoxía Terapéutica estará casi la práctica totalidad de su horario en el colegio Vicente Otero Valcárcel, dado que solo hace un apoyo puntual en el colegio de Tabeaio» y, sobre el cuidador, que solicitará una evaluación al Equipo de Orientación Específica.