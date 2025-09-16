Arteixo prepara cuatro jornadas llenas de música y gastronomía por Santa Eufemia

Arteixo ya tiene todo a punto para celebrar las fiestas de Santa Eufemia, unas de las más tradicionales del municipio, que se extenderán desde este martes, 16 de septiembre, hasta el domingo 21. Los festejos darán comienzo este martes con cuatro misas solemnes a las 10.00, 11.00, 12.00 y 19.00 horas. El viernes 19, los asistentes podrán disfrutar de una gran verbena a partir de las 22.00 horas a ritmo de la orquesta Marbella y Disco Impacto con DJ Nyan Boe y DJ David Bermúdez.

El sábado 20 se iniciará con la charanga Os Celtas a las 10.00 horas, seguido de la sesión vermú con la orquesta Acordes y una Gran Sardiñada y Churrascada a las 19.00 horas. Posteriormente actuará la agrupación musical Emilia Pardo Bazán a las 20.00 horas. A las 22.00 horas será el turno de la orquesta Acordes y Disco Impacto con DJ David Bermúdez.

Por último, los festejos terminarán el domingo 21 con la actuación de la asociación de música tradicional Xiradela a las 9.00 horas. Habrá tres misas a las 10.00, a las 11.00 y a las 12.30 horas. Después actuará el Dúo Dilema a las 14.00 horas, Gran Paellada a las 14.30 horas y sesión de tarde con el Dúo Dilema a las 18.00 horas.