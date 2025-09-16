Betanzos, escenario de una serie de Netflix

Betanzos será protagonista en una nueva serie que Bambú Producciones prepara para Netflix. Se trata de una miniserie que tendrá como escenario varias localizaciones de Betanzos, principalmente en el casco histórico, tanto en exteriores como en edificios emblemáticos. La Casa Consistorial, el CIEC o zonas como A Ponte Vella, Cañota, Eira Vella…. Serán algunos de los escenarios protagonistas.

La primera grabación será el día 23 de este mes en la Casa Consistorial. A partir de ahí los días de rodaje se prolongarán durante los meses de octubre y noviembre, si bien el Concello todavía no conoce las fechas exactas puesto que irán en función, en muchas ocasiones, de la meteorología. En todo caso, desde el Concello se avisará por las canales de información (redes sociales y Whatsapp) los días de rodaje con uno o días de antelación.

El Concello explica que aunque la grabación de la serie afectará al día a día de la zona en la que se produzca la escena, lo cierto es que será una "promoción de Betanzos"."Es una serie que estamos seguros tendrá éxito en una plataforma como Netflix", afirman.