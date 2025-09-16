Clausura de un taller de conservación de montes
La delegada de la Xunta, Belén do Campo participó este lunes en la clausura del taller de empleo que formó a veinte personas de Vilarmaior, Irixoa, Aranga y Monfero en conservación y mejora de montes. El curso incluyó 18 intervenciones en los municipios, tanto en áreas recreativas como en rutas forestales.
