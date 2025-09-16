Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Clausura de un taller de conservación de montes

La delegada de la Xunta, Belén do Campo participó este lunes en la clausura del taller de empleo que formó a veinte personas de Vilarmaior, Irixoa, Aranga y Monfero en conservación y mejora de montes. El curso incluyó 18 intervenciones en los municipios, tanto en áreas recreativas como en rutas forestales.

