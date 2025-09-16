‘Cortello de amor’ inaugura la temporada de teatro cullerdense
Culleredo
El auditorio del Edificio de Servicios Múltiples de O Burgo acogerá este viernes, 19 de septiembre, el espectáculo Cortello de amor, una producción de Amorodio Teatro que llega al Concello de Culleredo de la mano de la Rede Cultural de la Diputación. La obra abre la temporada de otoño del programa Culleredo en Escena. La función será gratuita con reserva a las 20.30 y está recomendada para mayores de 13 años.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un ciclista cae a la ría en Culleredo y, después de salir, su vehículo comienza a arder
- Así es el 'multirrestaurante oculto' de A Coruña: seis cocinas diferentes para ponerte las botas
- Oleiros constata un resurgir de Santa Cristina tras la renovación de la avenida
- De A Coruña a Cecebre: las 6 paradas que plantea Culleredo para el 'Tren de la ría
- Muere una persona tras volcar con su vehículo en Cerceda
- El apagón ‘alumbra’ un nuevo colectivo en Sada: «Nos dimos cuenta de que estábamos dejados de la mano de Dios»
- Miño dice adiós a su ‘puerto sin agua’: Portos ultima el contrato del dragado
- Polémica por la inclusión en el libro de las fiestas de Guísamo del Club La Fuente