‘Cortello de amor’ inaugura la temporada de teatro cullerdense

El auditorio del Edificio de Servicios Múltiples de O Burgo acogerá este viernes, 19 de septiembre, el espectáculo Cortello de amor, una producción de Amorodio Teatro que llega al Concello de Culleredo de la mano de la Rede Cultural de la Diputación. La obra abre la temporada de otoño del programa Culleredo en Escena. La función será gratuita con reserva a las 20.30 y está recomendada para mayores de 13 años.