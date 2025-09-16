Empieza la urbanización de un sector pendiente hace diez años en Mera

El desarrollo del sector SUD-2 Xentiña, en Pinar do Río, Mera, comienza a materializarse cuando ha transcurrido una década desde que se proyectó. Los trabajos para urbanizar la superficie, de más de cinco hectáreas, acaban de comenzar e incluyen la tala de una zona arbórea que la Xunta consideró carente de valor ecológico —el proyecto prevé conservar los pinos de gran porte—, aunque sí tienen valor como espacio arbolado añejo para vecinos del entorno, que han manifestado su tristeza y rechazo a la eliminación de ejemplares del «monte de Aguado».

Las obras para urbanizar el sector, que ejecuta la empresa López Cao, cuentan con un plazo de ocho meses. La urbanización proyecta un máximo de 208 viviendas, de las cuales 136 serán vivienda colectiva, cinco serán adosadas y las 67 restantes, unifamiliares aisladas.

La vegetación del ámbito de actuación se divide en tres tipologías, detalla el plan parcial para el desarrollo del suelo, que promueve el Concello de Oleiros. Cuenta con una zona arbolada, con vegetación formada «principalmente por pinos, acacias y algunos ejemplares»; zona de matorral, entre la calle de A Gándara y el Camiño dos Muiños, y una zona de prado, al este del sector, «formada casi exclusivamente por herbáceas anuales», precisa el documento, que destaca que tanto los ejemplares de acacia como los de eucalipto «son alóctonos: se trata de especies invasoras sin valor ecológico».

El Gobierno gallego, en el documento en el que plasma su decisión de no someter el plan al proceso de evaluación ambiental estratégica al descartar efectos ambientales significativos, determina que «se mantendrán los ejemplares arbóreos de elevado porte y cierto valor ecológico, eliminando aquellos en mal estado y complementando la jardinería con especies preferentemente autóctonas», precisa. Las obras de urbanización supondrán, por tanto, «la eliminación de la vegetación existente pero conservando en los espacios libres los ejemplares arbóreos de mayor interés», que son, precisa, los pinos de elevado porte.

Los trabajos de urbanización consistirán en dotar de los servicios necesarios a la zona: redes de saneamiento separativo (pluviales y fecales), abastecimiento de agua, red eléctrica (de baja y media tensión), alumbrado público, gas, telecomunicaciones y red de riego. Además crearán un sistema viario.

Suscríbete para seguir leyendo