Festival de cine palestino este fin de semana gratis en A Fábrica
Oleiros
La muestra Amal X Palestina 25 llegará este fin de semana —el viernes, sábado y domingo— al auditorio de A Fábrica, en Perillo, para «visibilizar la realidad del pueblo palestino a través del cine, promoviendo la reflexión crítica sobre la ocupación, la resistencia y los derechos humanos», señala el Concello de Oleiros. El ciclo proyectará dos ficciones y un documental con entrada gratuita hasta completar aforo.
El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, asistirá a la inauguración, el viernes, y visitará la calle Yasser Arafat, en Santa Cruz.
