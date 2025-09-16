Leti da Taberna abre el ‘Outono Cultural’ de Bergondo
Bergondo
El Concello de Bergondo abrirá el próximo sábado 20 de septiembre su Outono Cultural con un monólogo de Leti da Taberna, que explorará en tono irónico la influencia de las redes sociales. La programación para este año 2025 incluye teatro, música, espectáculos circenses y de títeres y monólogos.
Todos los espectáculos serán gratuitos y se celebrarán los sábados en A Senra.
La programación finalizará el 29 de noviembre con Assircópatas, un espectáculo circense a cargo de Rogelio La Fête. A lo largo de los próximos meses, el público podrá disfrutar de la obra Castelao, el espectáculo musical Cantaxoga, la obra As formas do amor o la magia de Mago Teto.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un ciclista cae a la ría en Culleredo y, después de salir, su vehículo comienza a arder
- Así es el 'multirrestaurante oculto' de A Coruña: seis cocinas diferentes para ponerte las botas
- Oleiros constata un resurgir de Santa Cristina tras la renovación de la avenida
- De A Coruña a Cecebre: las 6 paradas que plantea Culleredo para el 'Tren de la ría
- Muere una persona tras volcar con su vehículo en Cerceda
- El apagón ‘alumbra’ un nuevo colectivo en Sada: «Nos dimos cuenta de que estábamos dejados de la mano de Dios»
- Miño dice adiós a su ‘puerto sin agua’: Portos ultima el contrato del dragado
- Polémica por la inclusión en el libro de las fiestas de Guísamo del Club La Fuente