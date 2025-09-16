Leti da Taberna abre el ‘Outono Cultural’ de Bergondo

El Concello de Bergondo abrirá el próximo sábado 20 de septiembre su Outono Cultural con un monólogo de Leti da Taberna, que explorará en tono irónico la influencia de las redes sociales. La programación para este año 2025 incluye teatro, música, espectáculos circenses y de títeres y monólogos.

Todos los espectáculos serán gratuitos y se celebrarán los sábados en A Senra.

La programación finalizará el 29 de noviembre con Assircópatas, un espectáculo circense a cargo de Rogelio La Fête. A lo largo de los próximos meses, el público podrá disfrutar de la obra Castelao, el espectáculo musical Cantaxoga, la obra As formas do amor o la magia de Mago Teto.